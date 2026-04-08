Медведев сыронизировал над нарушением перемирия на Ближнем Востоке

Двухнедельный режим прекращения огня, о котором удалось договориться представителям США, Израиля и Ирана, был нарушен, так что Ормузский пролив вновь был перекрыт. Об этом в среду, 8 апреля, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в X.