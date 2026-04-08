Медведев сыронизировал над нарушением перемирия на Ближнем Востоке

Двухнедельный режим прекращения огня, о котором удалось договориться представителям США, Израиля и Ирана, был нарушен, так что Ормузский пролив вновь был перекрыт. Об этом в среду, 8 апреля, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в X.
— Итак, вот оно: Ормузский пролив снова закрыт. Оружие работает, — прокомментировал чиновник свою же более раннюю публикацию, в которой выразил сомнения об успешности нынешнего перемирия на Ближнем Востоке.
Движение судов через Ормузский пролив было приостановлено в связи с атаками израильских войск по территории Ливана. Ранее СМИ же сообщили, что Израиль якобы нарушил перемирие, атаковав нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) на юге Ирана.
Также появились сообщения о том, что несколько взрывов произошло на НПЗ, расположенном на иранском острове. Позднее Министерство иностранных дел Ирана официально заявило, что Израиль нарушил объявленное Белым домом перемирие.
7 апреля президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить «целую цивилизацию» Ирана, но позднее он заявил о двухнедельном перемирии с исламской республикой.