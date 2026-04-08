Медведев: Перемирие в Иране нарушено, а Ормузский пролив вновь перекрыт

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что перемирие на Ближнем Востоке нарушено — Ормузский пролив перекрыт, а оружие снова работает. Об этом политик написал на своей странице в соцсети X. Поводом для нового поста стал его же более ранний материал, где он выразил сомнения в успешности нынешней остановки огня.

Источник: Life.ru

«Итак, вот оно: Ормузский пролив снова закрыт. Оружие работает», — подытожил зампред Совбеза на английском языке.

Напомним, США и Иран договорились о двухнедельном перемирии. Американский лидер Дональд Трамп считает, что Соединённые Штаты выходят из конфликта как безоговорочные победители. По его версии, в самой Исламской Республике уже произошла «смена власти». При этом, несмотря на заявленное перемирие, стороны по-прежнему наносят удары друг по другу. Ранее сообщалось, что Иран вновь перекрыл Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
