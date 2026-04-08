Медведев: Перемирие в Иране нарушено, а Ормузский пролив вновь перекрыт

«Итак, вот оно: Ормузский пролив снова закрыт. Оружие работает», — подытожил зампред Совбеза на английском языке.
Напомним, США и Иран договорились о двухнедельном перемирии. Американский лидер Дональд Трамп считает, что Соединённые Штаты выходят из конфликта как безоговорочные победители. По его версии, в самой Исламской Республике уже произошла «смена власти». При этом, несмотря на заявленное перемирие, стороны по-прежнему наносят удары друг по другу. Ранее сообщалось, что Иран вновь перекрыл Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану.
Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.