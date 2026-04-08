МИД Катара назвал удары Израиля по Ливану опасной эскалацией

«Израильские авиаудары по Ливану являются опасной эскалацией и вопиющим нарушением суверенитета Ливана, международного права и резолюции 1701», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства эмирата.
Катар призывает международное сообщество взять на себя ответственность и заставить Израиль прекратить «жестокие массовые убийства», подчёркивается в тексте.
Напомним, сегодня глава Штатов Дональд Трамп объявил о двухнедельной отсрочке ударов по иранской энергетической инфраструктуре в обмен на открытие Ормузского пролива и передачу Вашингтону мирного плана из десяти пунктов. Однако днём израильская армия нанесла массированные авиаудары по Ливану — несмотря на то, что Тегеран настаивал на включении этой страны в перемирие. В результате мирное соглашение оказалось под угрозой срыва, а пролив снова перекрыт.
