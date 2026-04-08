МИД Катара назвал удары Израиля по Ливану опасной эскалацией

Напомним, сегодня глава Штатов Дональд Трамп объявил о двухнедельной отсрочке ударов по иранской энергетической инфраструктуре в обмен на открытие Ормузского пролива и передачу Вашингтону мирного плана из десяти пунктов. Однако днём израильская армия нанесла массированные авиаудары по Ливану — несмотря на то, что Тегеран настаивал на включении этой страны в перемирие. В результате мирное соглашение оказалось под угрозой срыва, а пролив снова перекрыт.