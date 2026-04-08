Кадыров прокомментировал данные о выдвижении чеченских подразделений в Иран

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в среду, 8 апреля, заявил, что чеченские войска выдвинулись бы в Иран, если бы он вел боевые действия только против Израиля и США. Он подчеркнул, что иранские войска «нападают и на наших братьев».
— Без всякого сомнения, лично я поддерживаю сторону Ирана за одним «но» — я не поддерживаю удары Ирана по мирным объектам и гражданской инфраструктуре арабских стран Персидского залива. Мне глубоко неприятно наблюдать, как мирные жители этих и других третьих стран становятся невинными жертвами конфликта, — высказался Кадыров.
Он добавил, что находится в братских отношениях с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммедом бен Зайед Аль Нахайаном, королем Бахрейна Хамадом бен Иса Аль Халифой и Наследным принцем Королевства Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салман Аль Саудом, передает его Telegram-канал.
7 апреля Дональд Трамп пригрозил уничтожить «целую цивилизацию» Ирана, но позднее заявил о двухнедельном перемирии с исламской республикой.