Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров прокомментировал данные о выдвижении чеченских подразделений в Иран

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в среду, 8 апреля, заявил, что чеченские войска выдвинулись бы в Иран, если бы он вел боевые действия только против Израиля и США. Он подчеркнул, что иранские войска «нападают и на наших братьев».

— Без всякого сомнения, лично я поддерживаю сторону Ирана за одним «но» — я не поддерживаю удары Ирана по мирным объектам и гражданской инфраструктуре арабских стран Персидского залива. Мне глубоко неприятно наблюдать, как мирные жители этих и других третьих стран становятся невинными жертвами конфликта, — высказался Кадыров.

Он добавил, что находится в братских отношениях с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммедом бен Зайед Аль Нахайаном, королем Бахрейна Хамадом бен Иса Аль Халифой и Наследным принцем Королевства Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салман Аль Саудом, передает его Telegram-канал.

7 апреля Дональд Трамп пригрозил уничтожить «целую цивилизацию» Ирана, но позднее заявил о двухнедельном перемирии с исламской республикой. Что известно о ситуации на Ближнем Востоке — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше