Глава МЭА заявил, что последствия энергокризиса будут «ощутимы еще долго»

Мировой энергетический кризис будет иметь долгосрочные последствия, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью Süddeutsche Zeitung.
По его словам, мир будет ощущать последствия кризиса в течение «многих месяцев, если не лет». Он отметил, что даже несмотря на то, что цены на энергоресурсы могут упасть, произошедшее все равно повлияет на мышление людей.
«Кризис, вызванный блокадой Ормузского пролива, масштабнее всех трех предыдущих кризисов (нефтяные кризисы 1973 и 1979 годов. — РБК) вместе взятых», — сказал Бироль.
1 марта Иран объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, через который проходило 15−20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов, а также более 30% сжиженного природного газа.
К моменту согласования США и Ираном двухнедельного перемирия 8 апреля в проливе скопилось 800 судов, из них более половины (479) — танкеры с нефтью, топливом и газом, остальные — сухогрузы.
