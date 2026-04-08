Белый дом назвал ложными данные о повторном закрытии Ираном Ормузского пролива

Администрация США утверждает, что сведения о повторном закрытии Ираном Ормузского пролива не соответствуют действительности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

Источник: Life.ru

Представительница Белого дома подчеркнула, что ожидания и требования президента Дональда Трампа заключаются в немедленном, быстром и безопасном открытии пролива. По её словам, ему в частном порядке сообщили, что именно это и происходит, а публичные сообщения об обратном являются ложными.

Напомним, сегодня днём США и Иран вышли на соглашение о двухнедельном перемирии с проработкой мирного договора. В качестве одного из шагов для деэскалации Тегеран разблокировал движение по Ормузскому проливу. Однако позднее Ливан подвергся мощным атакам со стороны Израиля, из-за чего морская артерия снова была заблокирована.

Главное о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

