Белый дом назвал ложными данные о повторном закрытии Ираном Ормузского пролива

Представительница Белого дома подчеркнула, что ожидания и требования президента Дональда Трампа заключаются в немедленном, быстром и безопасном открытии пролива. По её словам, ему в частном порядке сообщили, что именно это и происходит, а публичные сообщения об обратном являются ложными.
Напомним, сегодня днём США и Иран вышли на соглашение о двухнедельном перемирии с проработкой мирного договора. В качестве одного из шагов для деэскалации Тегеран разблокировал движение по Ормузскому проливу. Однако позднее Ливан подвергся мощным атакам со стороны Израиля, из-за чего морская артерия снова была заблокирована.
