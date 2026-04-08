Число жертв ударов Израиля по Бейруту возросло до 112 человек

«Это не окончательные сведения, поскольку в ряде районов продолжаются поисково-спасательные работы и число жертв может возрасти», — указывается в сводке ведомства, опубликованной в соцсети.
Ранее сообщалось, что в результате израильской атаки на центр Бейрута и его южные пригороды погибли не менее 80 человек, более 200 получили ранения. По словам комиссара Ливанского Красного Креста Джорджа Кеттане, число жертв может возрасти, так как под завалами разрушенных домов остаются люди.
Напомним, президент США Дональд Трамп объяснил, что Ливан не был включен в двухнедельное соглашение о прекращении огня с Ираном из-за присутствия в стране шиитского движения «Хезболлах». По его словам, об этом также позаботятся, и всё будет в порядке. Так он ответил на вопрос о продолжающихся ударах Израиля по соседнему государству.
