Дмитриев предсказал «мрачное будущее» у НАТО

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев с иронией заявил, что Организацию Североатлантического договора (НАТО) может ждать мрачное будущее на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Источник: AP 2024

«Президент [США Дональд] Трамп о НАТО: “Они подверглись испытанию и провалились”. Пресс-секретарь [Белого дома Кэролайн] Ливитт: “НАТО повернулось спиной к американскому народу”. Мрачное будущее потерпевшего крах НАТО», — написал он в Х на английском языке.

Таким образом Дмитриев прокомментировал выступление пресс-секретаря Белого дома на регулярном брифинге для журналистов.

Ливитт также отметила, что американский лидер на предстоящей в ближайшие часы встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте обсудит вариант, при котором Вашингтон мог бы выйти из Североатлантического альянса. По ее словам, Трамп считает, что война США и Израиля с Ираном стала испытанием для НАТО, которое провалило этот тест.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше