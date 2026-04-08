Дмитриев предсказал «мрачное будущее» у НАТО

Ливитт также отметила, что американский лидер на предстоящей в ближайшие часы встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте обсудит вариант, при котором Вашингтон мог бы выйти из Североатлантического альянса. По ее словам, Трамп считает, что война США и Израиля с Ираном стала испытанием для НАТО, которое провалило этот тест.