Белый дом: Трамп обсудит с генсеком НАТО возможность выхода США из альянса

Президент США Дональд Трамп на предстоящей в ближайшие часы встрече с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте обсудит вариант, при котором Вашингтон мог бы выйти из Североатлантического альянса. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

Источник: Life.ru

Она подтвердила, что американский лидер ранее уже обсуждал эту тему и продолжит разговор с Рютте через несколько часов. По словам Ливитт, возможно, после встречи, которая состоится днём, журналисты услышат подробности непосредственно от самого Трампа.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что ближневосточный конфликт выступил в роли рентгена для западного блока. По его словам, события вокруг Ирана обнажили проблемы, которые ранее замалчивались.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше