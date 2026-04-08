США и Венгрия договорились о поставках нефти и ядерном сотрудничестве

Соединённые Штаты и Венгрия заключили важные соглашения. Стороны договорились о поставках американской нефти и сотрудничестве в атомной энергетике. Об этом объявил аппарат вице-президента США Джей Ди Вэнса после его визита в Будапешт.

Белый дом опубликовал справку с деталями сделок. Венгерская компания MOL купила 510 тысяч баррелей сырой нефти у американских энергетических фирм. Сумма контракта составила около $500 млн. США и Венгрия также подтвердили планы по малым модульным реакторам. Венгрия может построить до 10 таких реакторов. Потенциальная стоимость проекта достигает $20 млрд.

Ещё один документ — меморандум о взаимопонимании. Он касается поставок ядерного топлива от американской компании Westinghouse для АЭС «Пакш-1» на весь срок её эксплуатации.

Эту АЭС в Пакше строили российские специалисты ещё в 1980-е годы. Сейчас топливо для станции поставляет компания «ТВЭЛ» из структуры Росатома. Однако венгерское законодательство разрешает использовать альтернативное ядерное топливо вместо российского. Будапешт хочет подстраховаться — Евросоюз ввёл санкции против Москвы, и нужно предусмотреть варианты замены поставок из России.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что США и Венгрия сталкиваются с общей проблемой в виде руководства Евросоюза. Орбан озвучил эту позицию в Будапеште на праздновании Дня американо-венгерской дружбы. В мероприятии также участвовал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

