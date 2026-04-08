США и Венгрия договорились о поставках нефти и ядерном сотрудничестве

Эту АЭС в Пакше строили российские специалисты ещё в 1980-е годы. Сейчас топливо для станции поставляет компания «ТВЭЛ» из структуры Росатома. Однако венгерское законодательство разрешает использовать альтернативное ядерное топливо вместо российского. Будапешт хочет подстраховаться — Евросоюз ввёл санкции против Москвы, и нужно предусмотреть варианты замены поставок из России.