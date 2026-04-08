Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил о нарушении перемирия на Ближнем Востоке и перекрытии Ормузского пролива.
«Итак, вот оно: Ормузский пролив снова закрыт. Оружие работает», — написал Медведев в соцсетях.
Поводом для соответствующей публикации стал более ранний пост политика, где он выразил сомнения в успешности нынешнего перемирия в регионе.
Напомним, 8 апреля Трамп заявил о заключении с Ираном соглашения о двухнедельном перемирии. После этого Аракчи сообщил об открытии Ормузского пролива. При этом Джей Ди Вэнс заявил, что текущее перемирие с Ираном остается хрупким.