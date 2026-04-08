Медведев заявил о нарушении перемирия на Ближнем Востоке

Источник: Аргументы и факты

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил о нарушении перемирия на Ближнем Востоке и перекрытии Ормузского пролива.

«Итак, вот оно: Ормузский пролив снова закрыт. Оружие работает», — написал Медведев в соцсетях.

Поводом для соответствующей публикации стал более ранний пост политика, где он выразил сомнения в успешности нынешнего перемирия в регионе.

Напомним, 8 апреля Трамп заявил о заключении с Ираном соглашения о двухнедельном перемирии. После этого Аракчи сообщил об открытии Ормузского пролива. При этом Джей Ди Вэнс заявил, что текущее перемирие с Ираном остается хрупким.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше