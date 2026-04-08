Медведев заявил о нарушении перемирия на Ближнем Востоке

Напомним, 8 апреля Трамп заявил о заключении с Ираном соглашения о двухнедельном перемирии. После этого Аракчи сообщил об открытии Ормузского пролива. При этом Джей Ди Вэнс заявил, что текущее перемирие с Ираном остается хрупким.