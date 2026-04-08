Пушков заявил, что США не достигли в Иране ни одной из своих целей

Соединенным Штатам Америки не удалось достичь ни одной из заявленных целей в Иране, их победа липовая, заявил член конституционного комитета Совфеда РФ Алексей Пушков.
«Победа США? Крайне сомнительно: ни одна из трех главных заявленных ими целей, начиная с ключевой, не выполнена», — написал он в своем Telegram-канале.
Пушков отметил, что в Иране сохранился режим, ракетный потенциал, а обогащенный уран не изъят. Несмотря на то, что важные объекты в Иране сильно разрушены, стратегический потенциал страны — от военного до ресурсного — сохранен, сказал он.
«Победа, одним словом, липовая», — подчеркнул сенатор.
Член комитета Совфеда также назвал обратил внимание, что Иран и США по разному трактуют условия перемирия.
«Из заявления Ирана следует, что полную победу одержал Иран, поскольку добился выполнения всех своих требований — от снятия санкций до сохранения ядерной программы до компенсации за нанесенный войной ущерб», — сказал Пушков.
Если президент США Дональд Трамп выдает восстановление свободы судоходства по проливу за свою «победу», то никакой победы здесь нет, считает сенатор. Он напомнил, что блокировка пролива Ираном была вызвана агрессией США. И если теперь Трампу удастся вернуть этот транзитный маршрут к прежнему положению дел, то остается вопрос, сколько за это ему придется заплатить Ирану, отметил Пушков.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение с Тегераном состоит из 15 пунктов. По его словам, основная часть этих пунктов уже урегулирована. Пресс‑секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что вице‑президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер отправятся на переговоры с иранской делегацией в Исламабаде.