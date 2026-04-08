Мелони призвала Израиль немедленно прекратить атаки на Ливан

Рим даёт понять: даже если Вашингтон и Тель-Авив о чём-то договорились за закрытыми дверями, европейские союзники не намерены молчать, когда гибнут люди. Число жертв в Бейруте уже превысило сотню.
Ранее минздрав Ливана сообщил о росте числа погибших в результате израильских авиаударов по жилым кварталам Бейрута: за сутки жертвами атак стали 112 человек, 837 пострадали. В ведомстве отметили, что это не окончательные данные, так как поисково-спасательные работы продолжаются и число жертв может возрасти.
Напомним, США и Иран договорились о двухнедельном перемирии. Президент Дональд Трамп считает, что Америка выходит из конфликта безоговорочным победителем, а в Иране якобы уже произошла смена власти. Однако стороны продолжают наносить удары друг по другу. Кроме того, Иран вновь перекрыл Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану.
