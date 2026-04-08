Мелони призвала Израиль немедленно прекратить атаки на Ливан

Итальянский премьер Джорджа Мелони резко ужесточила риторику в адрес Израиля. Она заявила, что удары по Ливану, несмотря на достигнутое перемирие между США, Ираном и Израилем, пора прекращать.

«Решение “Хезболлах” втянуть страну в этот конфликт было безответственным, но продолжающиеся атаки Израиля в Ливане, которые уже привели к слишком большому числу жертв и неприемлемому количеству перемещённых лиц, должны немедленно прекратиться», — говорится в официальном заявлении Мелони.

Рим даёт понять: даже если Вашингтон и Тель-Авив о чём-то договорились за закрытыми дверями, европейские союзники не намерены молчать, когда гибнут люди. Число жертв в Бейруте уже превысило сотню.

Ранее минздрав Ливана сообщил о росте числа погибших в результате израильских авиаударов по жилым кварталам Бейрута: за сутки жертвами атак стали 112 человек, 837 пострадали. В ведомстве отметили, что это не окончательные данные, так как поисково-спасательные работы продолжаются и число жертв может возрасти.

Напомним, США и Иран договорились о двухнедельном перемирии. Президент Дональд Трамп считает, что Америка выходит из конфликта безоговорочным победителем, а в Иране якобы уже произошла смена власти. Однако стороны продолжают наносить удары друг по другу. Кроме того, Иран вновь перекрыл Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.