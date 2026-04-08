Как уточняется, два самолёта находятся в ремонте в Бельгии уже более года — ранее они использовались для обучения украинских пилотов в Дании.
Оставшиеся четыре F-16 оказались технически неисправны и не могли подняться в воздух. Их разобрали на запчасти и также отправили в Бельгию, на предприятие компании Sabena. По данным источников, у этих самолётов отсутствует около сотни деталей, что значительно затягивает процесс восстановления.
При этом ранее в норвежском правительстве звучали заявления, создававшие впечатление, что самолёты уже переданы Украине. В частности, начальник Генштаба Норвегии Эйрик Кристоферсен заявлял, что F-16 уже являются важной частью украинской системы ПВО.
А ранее Владимир Зеленский заявил, что обеспокоен возможным дефицитом оружия на Украине из-за конфликта между США и Ираном. Лидер киевского режима особо остановился на зенитных комплексах Patriot, назвав их самой насущной и безотлагательной нуждой. По его утверждению, передача этих систем всегда шла в недостаточных объёмах, а если ближневосточный конфликт продолжится, то поставки оружия Незалежной будут лишь сокращаться.
