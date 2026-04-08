Норвегия так и не передала Украине обещанные в 2023 году F-16

А ранее Владимир Зеленский заявил, что обеспокоен возможным дефицитом оружия на Украине из-за конфликта между США и Ираном. Лидер киевского режима особо остановился на зенитных комплексах Patriot, назвав их самой насущной и безотлагательной нуждой. По его утверждению, передача этих систем всегда шла в недостаточных объёмах, а если ближневосточный конфликт продолжится, то поставки оружия Незалежной будут лишь сокращаться.