Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Галифаб: США нарушили три пункта предложения Ирана из 10

Двустороннее прекращение огня или переговоры нецелесообразны из-за нарушений, заявил спикер иранского парламента.

Источник: Аргументы и факты

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что США уже нарушили три ключевых пункта иранского предложения из десяти до начала переговоров.

«Как ясно заявил президент США, предложение Ирана из 10 пунктов является “работоспособной основой для переговоров” и основной рамкой для этих переговоров. Однако до настоящего времени были нарушены три пункта этого предложения», — написал он в соцсети Х*.

Он рассказал, что не соблюдается первый пункт предложения о прекращении огня в Ливане, в воздушном пространстве Ирана в городе Лар был зафиксирован БПЛА, а Вашингтон отрицает право Тегерана на обогащение урана. В таких условиях двустороннее прекращение огня или переговоры нецелесообразны, считает Галибаф.

Отметим, переговоры Ирана и США в столице Пакистана планируется провести 10 апреля. Пресс‑секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что вице‑президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер отправятся на встречу с иранской делегацией в Исламабаде.

Напомним, 8 апреля американский президент Дональд Трамп сообщил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Израиль поддержал это решение. Тегеран же после заявления главы Белого дома заявил о своей победе в конфликте.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше