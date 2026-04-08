Галифаб: США нарушили три пункта предложения Ирана из 10

«Как ясно заявил президент США, предложение Ирана из 10 пунктов является “работоспособной основой для переговоров” и основной рамкой для этих переговоров. Однако до настоящего времени были нарушены три пункта этого предложения», — написал он в соцсети Х*.
Он рассказал, что не соблюдается первый пункт предложения о прекращении огня в Ливане, в воздушном пространстве Ирана в городе Лар был зафиксирован БПЛА, а Вашингтон отрицает право Тегерана на обогащение урана. В таких условиях двустороннее прекращение огня или переговоры нецелесообразны, считает Галибаф.
Отметим, переговоры Ирана и США в столице Пакистана планируется провести 10 апреля. Пресс‑секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что вице‑президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер отправятся на встречу с иранской делегацией в Исламабаде.
Напомним, 8 апреля американский президент Дональд Трамп сообщил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Израиль поддержал это решение. Тегеран же после заявления главы Белого дома заявил о своей победе в конфликте.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.