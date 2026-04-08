На Украине утвердили механизм оформления отсрочки после «молодежного» контракта

Когда Минобороны страны объявило о подобных контрактах, оно обещало высокую оплату и ряд льгот, в том числе для получения образования. Однако по достижении возраста мобилизации бывшие контрактники подлежали обязательному призыву на общих основаниях. Власти Украины рассчитывали введением контрактов хотя бы частично решить проблему недоукомплектованности армии, не понижая возраст обязательной мобилизации. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая тогда заявила, что «это обман и ребят никто через год не отпустит». После принятия Радой закона депутат заявила, что это «двойной обман», потому что даже при получении отсрочки молодые люди будут вынуждены идти служить раньше, чем могли бы.