На Украине утвердили механизм оформления отсрочки после «молодежного» контракта

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Кабмин Украины спустя месяц утвердил механизм оформления годовой отсрочки от мобилизации для украинцев в возрасте от 18 до 25 лет, отслуживших в армии по «молодежному» контракту. Об этом сообщил министр обороны страны Михаил Федоров.
«Военные в возрасте 18−25 лет, заключившие годовой контракт с силами обороны и уволившиеся со службы после его завершения, получают гарантированную отсрочку от призыва. Кабинет министров утвердил механизм ее оформления. Теперь это полноценный инструмент, работающий на практике. Отсрочка действует 12 месяцев после увольнения. В этот период призыв возможен только с согласия военного», — написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, теперь «норма полностью реализована». При этом Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке еще 9 марта.
Когда Минобороны страны объявило о подобных контрактах, оно обещало высокую оплату и ряд льгот, в том числе для получения образования. Однако по достижении возраста мобилизации бывшие контрактники подлежали обязательному призыву на общих основаниях. Власти Украины рассчитывали введением контрактов хотя бы частично решить проблему недоукомплектованности армии, не понижая возраст обязательной мобилизации. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая тогда заявила, что «это обман и ребят никто через год не отпустит». После принятия Радой закона депутат заявила, что это «двойной обман», потому что даже при получении отсрочки молодые люди будут вынуждены идти служить раньше, чем могли бы.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, но в апреле 2024 года возраст призыва был снижен до 25 лет. Украинские власти пытаются восполнить потери в рядах ВСУ любыми способами, в этой связи в стране периодически поднимается тема о снижении мобилизационного возраста до 18 лет. В феврале 2025 года Минобороны Украины по инициативе Зеленского объявило о начале приема на контрактную службу мужчин от 18 до 24 лет включительно. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала контракты для молодежи билетом в один конец.