В Пентагоне раскрыли, сколько кофе выпили военные в Иране

Американские военные за время операции в Иране выпили более 3,5 млн литров кофе. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн на брифинге.
По его словам, речь идет примерно о 950 тысячах галлонов напитка. Также военные употребили около 6 млн порций еды и 2 млн энергетических напитков.
«Мы съели более 6 млн порций еды, выпили около 950 тыс. галлонов кофе, 2 млн энергетических напитков и потребили большое количество никотина», — сообщил Кейн.
Он отметил, что столь высокое потребление кофеина не привело к проблемам со здоровьем у военнослужащих.
Брифинг был посвящен итогам операции США в Иране. По данным американской стороны, Тегеран потерял до 80% систем противовоздушной обороны и более 90% военно-морского флота. В Пентагоне также заявили о серьезных нарушениях в системе управления и координации иранских сил.
При этом в ведомстве подчеркнули, что достигнутое прекращение огня рассматривается как временная мера, а американские силы сохраняют готовность к возобновлению боевых действий.
Ранее сообщалось, что специалисты предупреждают о влиянии кофе на организм: по оценке экспертов, употребление напитка во второй половине дня может негативно сказываться на гормональном фоне и качестве сна.