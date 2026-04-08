В Пентагоне раскрыли, сколько кофе выпили военные в Иране

Пентагон сообщил, что военные выпили более 3,5 млн литров кофе во время операции в Иране. Приведены данные по питанию и нагрузке.

Источник: Аргументы и факты

Американские военные за время операции в Иране выпили более 3,5 млн литров кофе. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн на брифинге.

По его словам, речь идет примерно о 950 тысячах галлонов напитка. Также военные употребили около 6 млн порций еды и 2 млн энергетических напитков.

«Мы съели более 6 млн порций еды, выпили около 950 тыс. галлонов кофе, 2 млн энергетических напитков и потребили большое количество никотина», — сообщил Кейн.

Он отметил, что столь высокое потребление кофеина не привело к проблемам со здоровьем у военнослужащих.

Брифинг был посвящен итогам операции США в Иране. По данным американской стороны, Тегеран потерял до 80% систем противовоздушной обороны и более 90% военно-морского флота. В Пентагоне также заявили о серьезных нарушениях в системе управления и координации иранских сил.

При этом в ведомстве подчеркнули, что достигнутое прекращение огня рассматривается как временная мера, а американские силы сохраняют готовность к возобновлению боевых действий.

Ранее сообщалось, что специалисты предупреждают о влиянии кофе на организм: по оценке экспертов, употребление напитка во второй половине дня может негативно сказываться на гормональном фоне и качестве сна.

Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше