Захарова: Россия ответит на призыв Азербайджана не затрагивать тему Карабаха

После распада СССР Нагорный Карабах, населенный армянами, на протяжении многих лет существовал как непризнанная республика. Вооруженный конфликт 1992−1994 годов и возобновившиеся в сентябре 2020 года боевые действия завершились при посредничестве Москвы прекращением огня в ночь на 10 ноября 2020 года. В результате Ереван потерял контроль над районами вокруг Карабаха и частью других территорий, а в регионе были размещены российские миротворцы.