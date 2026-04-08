Захарова: Россия ответит на призыв Азербайджана не затрагивать тему Карабаха

Москва передаст Баку ответ на его призыв не использовать тему Карабаха в политических дискуссиях. Об этом в среду, 8 апреля, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Ранее МИД Азербайджана заявил о недопустимости упоминания Карабахского региона Азербайджана в политических спекуляциях, отметив, что российские официальные лица в ходе встреч и публичных обсуждений касались вопросов, являющихся внутренним делом Баку.
Представитель российского ведомства отметила, что российский ответ будет направлен по дипломатическим каналам. Она напомнила о ключевой роли России и лично президента Владимира Путина в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.
— Начиная еще с 90-х годов это делали, — передает слова Захаровой РИА Новости.
После распада СССР Нагорный Карабах, населенный армянами, на протяжении многих лет существовал как непризнанная республика. Вооруженный конфликт 1992−1994 годов и возобновившиеся в сентябре 2020 года боевые действия завершились при посредничестве Москвы прекращением огня в ночь на 10 ноября 2020 года. В результате Ереван потерял контроль над районами вокруг Карабаха и частью других территорий, а в регионе были размещены российские миротворцы.
Уже в 2022 году начались переговоры о мирном договоре между Ереваном и Баку при участии России, США и Европейского союза. В сентябре 2023 года Азербайджан провел военную операцию в Карабахе, по итогам которой президент Ильхам Алиев заявил о восстановлении территориальной целостности страны. Де-факто власти региона объявили о самороспуске непризнанной республики с 1 января 2024 года.
А в начале августа 2025 года, после встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентами США Дональдом Трампом и Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне, была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами.