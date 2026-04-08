Агрессивный ультиматум: как может завершиться конфликт между США и Ираном

Президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии между Вашингтоном и Тегераном. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.
Решение объявить перемирие было принято всего за несколько часов до истечения срока ультиматума, который выдвинул Дональд Трамп. Американский лидер даже поведал причину акта «доброй воли» — его об этом попросили власти Пакистана. Но все-таки при условии, что Тегеран полностью откроет Ормузский пролив.
Ответа на требование не пришлось долго ждать. Высокопоставленный иранский чиновник сообщил международному информационному агентству Reuters, что Тегеран может открыть Ормузский пролив в ограниченном и контролируемом режиме в четверг или пятницу. И сделает это, "если будет достигнуто взаимопонимание относительно рамок переговоров в Исламабаде.
Ситуацию прокомментировал председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин.
— Заявления лидера США о перемирии — это всего лишь политический популизм, — считает политолог. — Война продолжится. Скажу больше, в ближайшее время зона эскалации будет увеличена, поскольку Иран ударит по военным объектам в странах-партнерах США на Ближнем Востоке, как это было и до перемирия.
Действительно, пока перемирием и не пахнет. Так, вооруженные силы Кувейта с утра 8 апреля перехватили 28 иранских беспилотников. В заявлении сказано, что часть дронов направилась на ключевые нефтяные объекты и энергетические станции на юге страны.
Но на этом история не заканчивается. 8 апреля иранское агентство Mehr также сообщило о прогремевших взрывах на островах Сири и Лаван. На последнем удар пришелся по нефтеперерабатывающему заводу.
— Стороны в ходе разговора также обсудили случаи нарушения Израилем режима прекращения огня в Иране и Ливане, — написали в МИД страны.
А после атак Израиля на Ливан Тегеран приостановил движение танкеров через Ормуз, передает иранское агентство Fars. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф сказал, что нарушение прекращения огня «подрывает дух мирного процесса».
— Понятно, что в ближайшее время даже Трампу не будет дела до Украины, — отметил Юрий Самонкин. — В этом вопросе сейчас главную роль в поставках военной техники и вооружения играет Великобритания. Мне кажется, что первые соглашения о стабилизации ситуации должны появиться до лета этого года. Все потому что конфликт на Ближнем Востоке никому не выгоден. На этом фоне йеменские хуситы грозятся заблокировать отдельно взятые проливы в Красном море, что нарушит логистические маршруты и потоки внутри Персидского залива с ЕС. Больше всех от конфликта страдает не только американская, но и европейская экономика.
Вместе с тем американский президент заявил, что импортируемые в США товары из стран, поставляющих вооружение Ирану, будут облагаться 50-процентными пошлинами.
— Никаких исключений не будет, — написал он в Truth Social.
Делегации США и Ирана планируют провести переговоры 10 апреля в столице Пакистана Исламабаде. От американской стороны поедут вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпосланник президента Стив Уиткофф. А вот делегацию от Ирана возглавит спикер парламента Мохаммед Багер Галибаф.
КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ.
Нурлан Абрашитов, политолог, историк спецслужб:
— Вовсе это не дипломатические переговоры между США и Ираном, а агрессивный ультиматум. Да и конфликт на Ближнем Востоке, зарождавшийся десятилетиями, не может так просто потухнуть без последствий. Ведь в него втянуты другие игроки, как в экономическом, так и военном плане, встроившись в шаблон геополитической специфики.
Малек Дудаков, политолог-американист:
— Конгресс США вовсе не хочет выделять Трампу 200 миллиардов долларов на его войну в Иране. Дональд становится одним из самых непопулярных президентов современной американской истории. Его рейтинги в последних опросах упали уже до 30 процентов. Поэтому продолжать войну — означает добить свои позиции внутри страны. Так что Трамп попытается соскочить.