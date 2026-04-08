SNN: управление портов Ирана обновило маршруты следования судов через Ормуз

ТЕГЕРАН, 8 апреля. /ТАСС/. Управление портов и морского транспорта Ирана опубликовало карту с безопасными путями прохода судов через Ормузский пролив. Об этом сообщил телеканал SNN.
Согласно документу, суда, которые идут в Персидский залив, должны проходить севернее острова Ларак. В обратную сторону суда должны проходить южнее острова и далее держаться побережья Ирана.
Отмечается, что данная мера принята «для соблюдения правил морской безопасности».
