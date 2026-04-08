Hraparak: Путин и Пашинян провели жесткий разговор в Кремле

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян 1 апреля якобы провели в Кремле «жесткий» разговор. Об этом сообщила армянская газета Hraparak со ссылкой на свои источники.
«После (публичной — прим. ред.) встречи и жесткого разговора между Владимиром Путиным и Николом Пашиняном, по нашим данным, за закрытыми дверями состоялся еще более жесткий разговор», — отмечается в иностранном издании.
В тексте говорится, что якобы Москва на встрече в Кремле не достигла договоренностей с Пашиняном и предупредила о возможности ввести запрет на въезд в Россию для бизнесменов, представителей крупных компаний и культурных организаций, связанных с действующим правительством Армении. Причины решения не уточняются.
Нужно подчеркнуть, что данная информация — данные от неназванных источников армянской газеты. Официально информация о «жестком разговоре» Путина и Пашиняна не была подтверждена ни Москвой, ни Ереваном.
Напомним, 1 апреля в Москве прошла встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна. Путин заявил, что Россия хочет, чтобы пророссийские силы участвовали в парламентских выборах в Армении в июне.