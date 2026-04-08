Филиппо указал на признаки подготовки Франции к войне с Россией

ПАРИЖ, 8 апреля. /ТАСС/. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что в Париже увеличивают военный бюджет в рамках подготовки к войне с РФ. Об этом он написал в X.
Ранее газета La Tribune сообщила со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ, что в среду Совету министров Франции представят проект обновленного закона о военном планировании, который предусматривает увеличение расходов на оборону на €36 млрд к 2030 году.
«В этом [проекте закона по военному планированию] рассматривается контекст будущей войны против России», — говорится в сообщении Филиппо.
Он добавил, что потенциальная война Франции на восточном фланге «не сулит ничего хорошего» и призвал Париж выйти из НАТО, чтобы избежать ее.