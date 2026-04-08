NRK: Норвегия все еще не передала Украине обещанные F-16

Норвегия пока не передала Украине истребители F-16, которые должны были поставить до конца прошлого года, пишет NRK, ссылаясь на украинский источник.
«Мы не можем ими пользоваться, их здесь нет. Возможно, Норвегии следует приложить немного больше усилий», — сказал он.
Отмечается, что Норвегия обещала передать Украине шесть истребителей, однако все они находятся на ремонте в Бельгии. По данным телеканала, у четырех из этих самолетов не хватает около сотни деталей.
Ранее министр обороны страны Торе Сандвик сообщил, что Норвегия поставит Украине обещанные истребители F-16 до конца 2025 года, не уточнив их количество.
О том, что власти Норвегии приняли решение направить Киеву шесть истребителей F-16, глава норвежского кабмина Йонас Гар Стере сообщил еще летом 2024 года.