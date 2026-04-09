Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спикер парламента Ирана обвинил США в нарушении трех пунктов мирного плана

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что США уже нарушили три из 10 пунктов иранского предложения об урегулировании конфликта. Об этом он сообщил в соцсети X.

Источник: РИА "Новости"

Среди нарушений Галибаф назвал вторжение в Ливан, пересечение воздушных границ Ирана и отрицание права республики на обогащение урана. «Теперь сама “работоспособная основа для переговоров” была открыто и явно нарушена еще до начала переговоров. В такой ситуации двустороннее прекращение огня или переговоры нелогичны», — отметил спикер иранского парламента.

По данным иранского Tasnim, предложение Ирана к США предполагало гарантии США о ненападении, сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом, согласие на обогащение урана, отмену всех основных и вторичных санкций и выплату компенсации Ирану. Чиновник Белого дома в разговоре с AFP заявил, что иранские СМИ распространили вариант соглашения, который США не согласовывали, а пункт об уране и вовсе идет вразрез с официальными заявлениями Вашингтона о требованиях к Тегерану.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по Ирану, чтобы оформить и заключить финальное соглашение с республикой. Переговоры сторон ожидаются 10 апреля в столице Пакистана. Сегодня Корпус стражей исламской революции заявил об уничтожении беспилотника Hermes 900. Иранская сторона назвала это нарушением перемирия со стороны США.

