Спикер парламента Ирана обвинил США в нарушении трех пунктов мирного плана

По данным иранского Tasnim, предложение Ирана к США предполагало гарантии США о ненападении, сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом, согласие на обогащение урана, отмену всех основных и вторичных санкций и выплату компенсации Ирану. Чиновник Белого дома в разговоре с AFP заявил, что иранские СМИ распространили вариант соглашения, который США не согласовывали, а пункт об уране и вовсе идет вразрез с официальными заявлениями Вашингтона о требованиях к Тегерану.