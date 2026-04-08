Сенат Мексики утвердил Роберто Веласко в качестве главы МИД

МЕХИКО, 8 апреля. /ТАСС/. Палата сенаторов (верхняя палата парламента) Мексики ратифицировала назначение Роберто Веласко новым руководителем внешнеполитического ведомства страны.
«Пленум Сената ратифицирует назначение Роберто Веласко главой министерства иностранных дел. Одобрено 81 голосом за и 30 против», — говорится в сообщении, опубликованном палатой сенаторов в X.
Как отмечается в официальной биографии Веласко, распространенной МИД Мексики, на должность министра он был назначен президентом страны Клаудией Шейнбаум Пардо 1 апреля 2026 года.
Согласно документу, с октября 2025 года Веласко занимал пост заместителя министра иностранных дел по делам Северной Америки, а с декабря по начало января 2026 года исполнял обязанности главы ведомства. В течение последних шести лет он возглавлял множество двусторонних и трехсторонних переговоров на высоком уровне по вопросам безопасности, миграции, экономики, границ и совместного водопользования. Новый министр имеет диплом юриста Ибероамериканского университета в Мехико и степень магистра государственной политики Чикагского университета.