Сенат Мексики утвердил Роберто Веласко в качестве главы МИД

Согласно документу, с октября 2025 года Веласко занимал пост заместителя министра иностранных дел по делам Северной Америки, а с декабря по начало января 2026 года исполнял обязанности главы ведомства. В течение последних шести лет он возглавлял множество двусторонних и трехсторонних переговоров на высоком уровне по вопросам безопасности, миграции, экономики, границ и совместного водопользования. Новый министр имеет диплом юриста Ибероамериканского университета в Мехико и степень магистра государственной политики Чикагского университета.