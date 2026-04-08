Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенат Мексики утвердил Роберто Веласко в качестве главы МИД

Одобрено 81 голосом за и 30 против.

МЕХИКО, 8 апреля. /ТАСС/. Палата сенаторов (верхняя палата парламента) Мексики ратифицировала назначение Роберто Веласко новым руководителем внешнеполитического ведомства страны.

«Пленум Сената ратифицирует назначение Роберто Веласко главой министерства иностранных дел. Одобрено 81 голосом за и 30 против», — говорится в сообщении, опубликованном палатой сенаторов в X.

Как отмечается в официальной биографии Веласко, распространенной МИД Мексики, на должность министра он был назначен президентом страны Клаудией Шейнбаум Пардо 1 апреля 2026 года.

Согласно документу, с октября 2025 года Веласко занимал пост заместителя министра иностранных дел по делам Северной Америки, а с декабря по начало января 2026 года исполнял обязанности главы ведомства. В течение последних шести лет он возглавлял множество двусторонних и трехсторонних переговоров на высоком уровне по вопросам безопасности, миграции, экономики, границ и совместного водопользования. Новый министр имеет диплом юриста Ибероамериканского университета в Мехико и степень магистра государственной политики Чикагского университета.

Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
