Эксперт Андреев: дефицит бюджета может заставить Киев заключить мир с РФ

Политолог Андреев заявил, что нехватка бюджета может заставить Украину заключить мир на условиях России.

Источник: Аргументы и факты

Киев рискует остаться без внешней поддержки в самый решающий момент, что в сочетании с нарастающими внутренними проблемами способно заставить украинскую сторону подписать мирный договор на условиях Москвы. Об этом в интервью RuNews24.ru заявил руководитель проектов КГ «Полилог», политконсультант Руслан Андреев.

По словам эксперта, экономики Европейского союза переживают кризис, а конфликт на Ближнем Востоке вынуждает Соединенные Штаты отодвигать украинские запросы на второй план.

Андреев подчеркнул, что не менее важным фактором становится внутренняя устойчивость самой Украины и скорость нарастания ее системных проблем, при этом уже сегодня с финансированием со стороны ЕС возникают серьезные трудности. Политконсультант также обратил внимание на демографическую ситуацию, отметив, что ежегодная убыль населения страны, по разным оценкам, сопоставима с численностью среднего областного центра.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил об оптимизме Соединенных Штатов по поводу урегулирования конфликта на Украине.

