США не будут соблюдать перемирие с Ираном без открытого Ормуза, заявил Вэнс

ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. США не будут соблюдать условия перемирия с Ираном при отсутствии свободного прохода судов через Ормузский пролив, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
«Сделка — это прекращение огня, переговоры — вот что мы предлагаем; а с их стороны — открытие проливов. Если мы не увидим, что это происходит, президент не будет соблюдать наши условия, если иранцы не соблюдают свои», — сказал Вэнс журналистам.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.