Пушков прокомментировал слова главы Пентагона об изъятии у Ирана урана

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Заявления главы Пентагона Пита Хегсета о возможности изъятия силовым путём урана у Ирана готовят почву для дальнейших военных действий, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.

Хегсет ранее в среду допустил изъятие силой урана у Ирана в случае отказа выдать его добровольно.

«Непохоже, чтобы заявление Хегсета могло стать основой для прочного мира. И ничто не говорит о том, что Иран согласится передать США обогащенный уран. На деле это выглядит невозможным. Заявления Хегсета, скорее, готовят почву для дальнейших военных действий», — прокомментировал Пушков высказывание главы Пентагона в своем Telegram-канале.

