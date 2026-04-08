МИД России назвал решение Молдавии о выходе из СНГ циничным

Захарова назвала решение Молдавии о выходе из СНГ циничным.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Решение Молдавии о выходе из СНГ, которое было принято местными властями без открытого диалога с обществом, является цинизмом, за этим просматривается попытка окончательно дистанцироваться от России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Президент Молдавии Майя Санду в среду подписала указы о денонсации учредительных соглашений со странами СНГ. Второго апреля молдавский парламент одобрил в окончательном чтении проекты денонсации соглашения о создании СНГ и устава содружества.

«Особый цинизм заключается в том, что важнейшее для Молдавии решение о выходе из СНГ было принято местными властями без открытого диалога с обществом. Его продавили голосами провластного большинства в парламенте», — приводятся слова Захаровой в сообщении на сайте МИД РФ.

Решение властей Молдавии о выходе из СНГ демонстрирует не только «необратимость» курса на евроинтеграцию, но и попытку, вопреки воле простых молдаван, окончательно дистанцироваться от России и процессов, происходящих на евразийском пространстве, подчеркнула Захарова.

СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
