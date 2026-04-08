Вэнс: США считают абсурдом попытки руководства ЕС повлиять на выборы в Венгрии

БУДАПЕШТ, 8 апреля. /ТАСС/. Администрация США считает абсурдными попытки руководства Евросоюза оказать влияние на итоги выборов в Венгрии, чтобы помешать действующему премьер-министру страны Виктору Орбану одержать победу. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время общения с журналистами перед вылетом из Будапешта.
«Мы приехали сюда в основном для того, чтобы попытаться противодействовать пропаганде, исходящей от бюрократии в Брюсселе. Я никогда не видел ничего подобного, когда бюрократия ЕС пытается навязать венгерскому народу какие-то издержки, чтобы повлиять на исход выборов», — сказал он.
«Я считаю это абсурдным. Президент [США Дональд Трамп] считает это абсурдным. Виктор [Орбан], очевидно, имеет полную поддержку президента, мою полную поддержку, и мы желаем ему и венгерскому народу всего наилучшего», — добавил Вэнс.
Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля. Возглавляемая Орбаном правящая партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» ведет борьбу с оппозиционной партией «Тиса», лидер которой Петер Мадьяр пользуется поддержкой руководства ЕС.