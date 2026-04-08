Spiegel: в ФРГ обсуждают участие в военной миссии в Ормузском проливе

Власти Германии в закрытом формате обсуждают сценарии возможного участия бундесвера в миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.
Об этом пишет журнал Spiegel со ссылкой на источники в военных кругах.
«За кулисами рассматриваются варианты участия бундесвера в военной миссии в Ормузском проливе», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее иранское агентство Fars писало, что проход судов через Ормузский пролив был приостановлен после ударов израильской армии по Ливану.
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.