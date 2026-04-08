СК завел уголовное дело после гибели спелеолога в пещере в Сочи

СОЧИ, 8 апр — РИА Новости. Следственный отдел по Адлерскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю завел уголовное дело по факту оказания небезопасной услуги после гибели спелеолога в пещере «Пасть дракона» в Сочи, сообщает краевое управление СКР.
Девушка погибла в пещере Глубокий Яр в Сочи, более известной как «Пасть дракона», вечером 4 апреля. Специалисты регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России эвакуировали тело погибшей и передали сотруднику следственных органов.
«В Сочи местная жительница подозревается в оказании небезопасной услуги, в результате которой погибла девушка. Следственный отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшей смерть девушки (пункты “а, в” части 2 статьи 238 УК РФ)», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Как полагает следствие, подозреваемая оказала группе туристов услугу по пешему маршруту в пещеру «Пасть Дракона», не имея соответствующей лицензии и сертифицированного оборудования для осуществления спелеологического туризма. Во время экскурсии 24-летняя девушка упала в водопад и скончалась.
Уточняется, что фигурантка признала вину на допросе. По уголовному делу проводятся следственные действия, назначена судебно-медицинская экспертиза.