Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс заявил, что настроен оптимистично по переговорам с Ираном

ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в среду выразил оптимизм по поводу переговоров с Ираном и надежду на разумное поведение Тегерана в ходе предстоящих дискуссий.

Источник: AP 2024

«Думаю, многое стоит на кону: если они не дадут нам того, что нам нужно, то, полагаю, всё обернется плохо. Однако я с оптимизмом смотрю на ситуацию и верю, что иранцы проявят благоразумие», — сказал Вэнс журналистам перед вылетом из Венгрии.

Он подчеркнул, что на переговорах США потребуют от Ирана не осуществлять обогащение урана с целью создания ядерного оружия.

«Мы посмотрим, от чего готовы отказаться иранцы, предпримут ли они добросовестные усилия, чтобы действительно предоставить нам всё необходимое для успешного проведения переговоров в интересах безопасности американского народа», — добавил Вэнс.

Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с США в пятницу в столице Пакистана Исламабаде.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила ранее в среду, что Вэнс возглавит американскую делегацию на переговорах. В нее также войдут специальный посланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше