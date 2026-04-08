Левитт: США готовы к переговорам с Ираном только при открытом Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп будет вести переговоры с Ираном в ближайшие две недели только при открытом Ормузском проливе.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Он (Трамп. — RT) и его переговорная группа сосредоточат усилия на этой работе в течение следующих двух недель, пока Ормузский пролив остаётся открытым без каких-либо ограничений или задержек», — сказала она журналистам.
Ранее агентство Fars сообщило, что проход судов через Ормузский пролив приостановлен после ударов израильской армии по Ливану.
Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф отмечал, что США нарушили три ключевых пункта иранского предложения.