В Чечне завершается строительство домов для пострадавших от непогоды

Кадыров: в Чечне завершается строительство домов для пострадавших от непогоды.

Источник: © РИА Новости

ГРОЗНЫЙ, 8 апр — РИА Новости. Часть домов для пострадавших в результате непогоды в Гудермесском районе Чечни возведена до уровня кровли, остальные находятся на стадии установки окон, внутренней отделки и монтажа коммуникаций, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

«Часть домов уже подведена под крышу, другие — на стадии установки окон, внутренней отделки и монтажа коммуникаций. Электрификация завершена, ведётся подвод водопровода и газопровода, начата подготовка дорог под асфальтирование», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

⠀Глава региона сообщил, что работы выполняются по графику, есть необходимые специалисты, инвентарь, стройматериалы и спецтехника, соблюдаются нормы техники безопасности и строительные стандарты.

Глава Чечни 29 марта ввел режим чрезвычайной ситуации в республике из-за неблагоприятных природных явлений. Из-за обильных дождей и ливня в республике были подтоплены многие населенные пункты и села, размыты дороги и мосты.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше