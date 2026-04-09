СМИ сообщили о нарушении Норвегией обещания по передаче F-16 Украине

«Из шести F-16, которые Норвегия обещала передать Украине, ни один еще не был принят на вооружение», — говорится в публикации.
По информации телеканала, украинская сторона нуждается в норвежских самолетах, поскольку находится «на переломном этапе конфликта».
Уточняется, что два из шести самолетов ранее были применены для обучения украинских пилотов в Дании, однако сейчас они свыше года находятся в мастерской в Бельгии.
Четыре других истребителя F-16 не были пригодны для использования, поскольку их отправили в коробках в разобранном виде. Сейчас они находятся в мастерской в Бельгии.
Российский военный аналитик Алексей Леонков 18 февраля сообщил, что на Украине наблюдается нехватка квалифицированных пилотов для управления истребителями F-16 и за штурвалы западных самолетов вынуждены садиться иностранные наемники. Он отметил, что так называемое советское наследие из стран Восточной Европы практически исчерпано, а система противовоздушной обороны и авиация РФ существенно сократили ряды украинских Военно-воздушных сил (ВВС).