СМИ сообщили о нарушении Норвегией обещания по передаче F-16 Украине

Украина до сих пор не получила истребители F-16, обещанные Норвегией еще в 2023 году. Об этом 8 апреля сообщил норвежский телеканал NRK со ссылкой на источники.

«Из шести F-16, которые Норвегия обещала передать Украине, ни один еще не был принят на вооружение», — говорится в публикации.

По информации телеканала, украинская сторона нуждается в норвежских самолетах, поскольку находится «на переломном этапе конфликта».

Уточняется, что два из шести самолетов ранее были применены для обучения украинских пилотов в Дании, однако сейчас они свыше года находятся в мастерской в ​​Бельгии.

Четыре других истребителя F-16 не были пригодны для использования, поскольку их отправили в коробках в разобранном виде. Сейчас они находятся в мастерской в Бельгии.

Российский военный аналитик Алексей Леонков 18 февраля сообщил, что на Украине наблюдается нехватка квалифицированных пилотов для управления истребителями F-16 и за штурвалы западных самолетов вынуждены садиться иностранные наемники. Он отметил, что так называемое советское наследие из стран Восточной Европы практически исчерпано, а система противовоздушной обороны и авиация РФ существенно сократили ряды украинских Военно-воздушных сил (ВВС).