Вэнс: Израиль выражал готовность к более сдержанным действиям в Ливане

БУДАПЕШТ, 8 апреля. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с утверждением, что израильская сторона ранее выражала готовность к более сдержанным действиям в Ливане, якобы рассчитывая содействовать достижению договоренностей между Вашингтоном и Тегераном.
«Как я понимаю, израильская сторона на самом деле предлагала действовать немного более сдержанно в Ливане, поскольку хотела, чтобы наши переговоры [с Ираном] увенчались успехом», — сказал он журналистам перед вылетом из Будапешта. «Причина не в том, что он (Ливан — прим. ТАСС) является участником договоренности о прекращении огня. Я думаю, Израиль пытался создать условия для того, чтобы мы добились успеха. Увидим, как будет развиваться ситуация в последующие несколько дней», — добавил вице-президент США.
По версии Вэнса, США «никогда не говорили», что прекращение огня между ними и Ираном относится к Ливану. Как он добавил, «если Иран хочет, чтобы переговоры относительно конфликта, в котором по нему наносят сильные удары, сорвались из-за Ливана», то это «его (Тегерана — прим. ТАСС) выбор». «Мы считаем, что это было бы глупо. Но решать им», — добавил вице-президент, имея в виду власти исламской республики.
Как сообщило ранее агентство Fars, Иран приостановил пропуск судов через Ормузский пролив из-за атак Израиля на Ливан.
Президент США Дональд Трамп объявил 7 апреля о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном. По его словам, стороны решили почти все спорные вопросы и Вашингтон рассматривает в качестве «рабочей основы» для дальнейших переговоров предложения Тегерана из 10 пунктов. Президент США заявил, что решение было принято при готовности Ирана открыть Ормузский пролив. В Тегеране в свою очередь согласились прекратить «оборонительные атаки», если по Ирану не будут наноситься удары. Премьер-министр Пакистана, посредник между сторонами, Шахбаз Шариф пригласил их на переговоры 10 апреля.