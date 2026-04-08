Иран призвал суда координировать маршруты по Ормузскому проливу с ВМС

Иран призвал суда координировать маршруты по Ормузскому проливу с ВМС из-за мин.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Управление портов Ирана призвало суда координировать маршруты по Ормузскому проливу с военно-морскими силами страны из-за мин, сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

Ранее агентство Fars сообщало, что Иран приостановил передвижение танкеров через Ормузский пролив после атак Израиля на Ливан.

«В связи с военной ситуацией в Персидском заливе и возможным наличием противокорабельных мин в основной зоне судоходства в Ормузском проливе суда должны координировать свои действия с ВМС Корпуса стражей исламской революции и пользоваться выделенными маршрутами», — говорится в сообщении IRIB, опубликованном в соцсети X.

Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше