Белый дом назвал оскорбительным вопрос о морали Трампа после его угроз Ирану

Официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт сочла оскорбительным вопрос о морали президента США Дональда Трампа после его угроз об уничтожении иранской цивилизации.
В ходе брифинга для прессы у Левитт спросили, как может президент говорить о моральном превосходстве США и при этом заявлять о намерениях уничтожить целую цивилизацию.
«Президент имеет абсолютное моральное превосходство над (властями Ирана. — RT), и с вашей стороны даже предположение об обратном является откровенно оскорбительным», — цитирует её РИА Новости.
Ранее Трамп пригрозил уничтожением иранской цивилизации.
В ночь на 8 апреля Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном.
В Высшем совете национальной безопасности Ирана после этого объявили о победе в конфликте с США.