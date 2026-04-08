Белый дом назвал оскорбительным вопрос о морали Трампа после его угроз Ирану

Официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт сочла оскорбительным вопрос о морали президента США Дональда Трампа после его угроз об уничтожении иранской цивилизации.

В ходе брифинга для прессы у Левитт спросили, как может президент говорить о моральном превосходстве США и при этом заявлять о намерениях уничтожить целую цивилизацию.

«Президент имеет абсолютное моральное превосходство над (властями Ирана. — RT), и с вашей стороны даже предположение об обратном является откровенно оскорбительным», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Трамп пригрозил уничтожением иранской цивилизации.

В ночь на 8 апреля Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном.

В Высшем совете национальной безопасности Ирана после этого объявили о победе в конфликте с США.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше