WSJ: США могут «наказать» союзников по НАТО из-за их позиции по войне с Ираном

Вашингтон рассматривает вывод американских войск из некоторых государств альянса, сообщила газета.

НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассматривают план по «наказанию» некоторых стран НАТО, которые, по мнению Вашингтона, не оказали поддержки американским властям в военной операции против Ирана. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных представителей американской администрации.

По сведениям издания, в списке предложений по этому вопросу числится вывод американских войск из некоторых государств альянса. Помимо этого, план может также включать закрытие базы США в одной из стран НАТО, вероятно, в Испании или Германии.

Одновременно с этим США могут усилить свое военное присутствие в таких странах как Польша, Румыния, Литва и Греция, пишет WSJ.

Ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что пересмотрит роль страны в альянсе, но при этом для выхода из НАТО ему нужно заручиться поддержкой Конгресса.

