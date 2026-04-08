WSJ: Иран заявил, что ограничит количество судов, пересекающих Ормузский пролив

Иран заявил посредникам, что ограничит количество судов, пересекающих Ормузский пролив, пишет The Wall Street Journal.
«Иран сообщил посредникам, что ограничит количество судов, пересекающих Ормузский пролив, примерно до дюжины в день», — говорится в материале.
Отмечается, что Иран также будет взимать плату за проход через пролив.
По словам источников издания, суда должны будут координировать свои действия с КСИР.
Ранее в Financial Times писали, что Иран требует от судоходных компаний платить криптовалютой за проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив во время двухнедельного перемирия.
Узнать больше по теме
