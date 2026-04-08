Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: Иран заявил, что ограничит количество судов, пересекающих Ормузский пролив

Иран заявил посредникам, что ограничит количество судов, пересекающих Ормузский пролив, пишет The Wall Street Journal.

«Иран сообщил посредникам, что ограничит количество судов, пересекающих Ормузский пролив, примерно до дюжины в день», — говорится в материале.

Отмечается, что Иран также будет взимать плату за проход через пролив.

По словам источников издания, суда должны будут координировать свои действия с КСИР.

Ранее в Financial Times писали, что Иран требует от судоходных компаний платить криптовалютой за проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив во время двухнедельного перемирия.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше