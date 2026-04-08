Карседо объяснил замену вратаря в серии пенальти с «Зенитом» в Кубке России

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо высказался о замене голкипера в матче Кубка России с «Зенитом».
«Мы часто бьём пенальти на тренировках — не только перед этим матчем, а вообще. Понятно, что здесь другая атмосфера, всё по-другому. Ближе к концу матча у нас оставалась одна замена. Мы приняли решение сделать её: поменять Максименко на Помазуна, потому что Илья достаточно хорошо справляется с одиннадцатиметровыми. Мы знаем, что он специализируется на этом», — цитирует Карседо «Чемпионат».
Основное время матча завершилось со счётом 0:0.
На 44-й минуте матча Эсекьель Барко не смог реализовать 11-метровый удар.
В серии пенальти сильнее оказались подопечные Хуана Карседо (7:6).
Ранее сообщалось, что «Спартак» впервые с 2012 года победил «Зенит» в Санкт‑Петербурге.