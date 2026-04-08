Пушков: слова Хегсета об изъятии иранского урана готовят почву для войны

Пушков выразил мнение, что Хегсета о возможном силовом изъятии урана у Ирана не способствуют снижению напряженности.

Источник: Аргументы и факты

Член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков выразил мнение, что заявления главы Пентагона Пита Хегсета о возможном силовом изъятии урана у Ирана не способствуют снижению напряженности и не ведут к установлению устойчивого мира.

По его оценке, опубликованной в его Telegram-канале, подобные инициативы выглядят нереалистичными, поскольку маловероятно, что Тегеран согласится добровольно передать обогащённый уран. В связи с этим такие заявления воспринимаются скорее как политический сигнал, чем как практическое предложение для урегулирования ситуации.

Пушков также отметил, что подобная риторика может указывать на подготовку к дальнейшей эскалации конфликта. По его мнению, такие высказывания формируют фон, при котором вероятность военного сценария возрастает.

Ранее Пушков заявил, что Соединенным Штатам Америки не удалось достичь ни одной из заявленных целей в Иране, их победа липовая.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше