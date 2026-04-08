Вэнс усомнился, что Иран хотел его подключения к переговорам

«Не знаю. Я бы удивился, если бы это оказалось правдой», — заявил он, коснувшись просьбы прокомментировать соответствующую информацию во время общения с журналистами перед вылетом из Будапешта. «Я хотел быть вовлеченным, поскольку считаю, что могу добиться изменений», — отметил Вэнс, добавив, что до настоящего момента американскую сторону в переговорном процессе представляли спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. «Но мы продолжим работать как команда», — подчеркнул вице-президент.
В конце марта портал Axios сообщил, что Вэнс может стать основным переговорщиком с американской стороны. При этом, по версии портала, «высокая должность Вэнса и засвидетельствованное несогласие с неограниченным по времени зарубежным конфликтом» делают его «более привлекательным для Ирана переговорщиком», чем Уиткофф и Кушнер.
Президент США Дональд Трамп объявил 7 апреля о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном. По его словам, стороны решили почти все спорные вопросы и Вашингтон рассматривает в качестве «рабочей основы» для дальнейших переговоров предложения Тегерана из 10 пунктов. Американский президент заявил, что решение было принято при готовности Ирана открыть Ормузский пролив. В Тегеране в свою очередь согласились прекратить «оборонительные атаки», если по Ирану не будут наноситься удары. Премьер-министр Пакистана, посредник между сторонами, Шахбаз Шариф пригласил их на переговоры 10 апреля.