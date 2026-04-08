Премьер Ливана объявил 9 апреля днем траура по погибшим при израильских атаках

БЕЙРУТ, 8 апреля. /ТАСС/. Национальный траур объявлен 9 апреля в Ливане в связи с гибелью 254 граждан в ходе израильских бомбардировок Бейрута и других городов страны. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра республики Навафа Салама.