Премьер Ливана объявил 9 апреля днем траура по погибшим при израильских атаках

Наваф Салам распорядился о закрытии правительственных учреждений, общественных организаций и муниципалитетов.

БЕЙРУТ, 8 апреля. /ТАСС/. Национальный траур объявлен 9 апреля в Ливане в связи с гибелью 254 граждан в ходе израильских бомбардировок Бейрута и других городов страны. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра республики Навафа Салама.

«Премьер Салам объявил четверг, 9 апреля 2026 года, днем национального траура по согражданам, которые стали жертвами израильских атак, направленных против сотен невинных и безоружных мирных жителей», — указывается в тексте.

Салам распорядился о закрытии правительственных учреждений, общественных организаций и муниципалитетов. Национальные флаги повсюду будут приспущены. Власти скорректируют также программы передач на радио и телевидении.

Премьер выразил глубочайшие соболезнования ливанскому народу, всем семьям, потерявших сыновей и дочерей, пожелал скорейшего выздоровления раненым. Он сообщил, что продолжает контакты с арабскими лидерами и международными партнерами «с тем, чтобы остановить израильскую машину убийств».