Белый дом: Вэнс сыграл ключевую роль в переговорах с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сыграл ключевую роль в переговорах Вашингтона с Тегераном, заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

«Вице-президент Вэнс с самого начала играл очень значительную и ключевую роль», — сказала она журналистам.

Левитт заявила, что Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отправятся в столицу Пакистана Исламабад для переговоров по Ирану.

Ранее в The Wall Street Journal писали, что диалог Ирана с США зависит от прекращения ударов израильской армии по Ливану.

