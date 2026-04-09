Семак — о поражении от «Спартака»: пенальти — это своего рода лотерея

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении от «Спартака» в матче ½ финала Пути регионов Кубка России.
«Было минимум моментов. Хотя хорошие эпизоды были: Мостовой убегал один в один, у Кондакова тоже был хороший момент. По такой игре много моментов не бывает. После стандарта Игорь Дивеев не попал. Какие‑то подходы хорошие были, но не смогли забить в основное время, а пенальти — это своего рода лотерея», — цитирует Семака «Матч ТВ».
Основное время матча завершилось со счётом 0:0.
На 44-й минуте матча Эсекьель Барко не смог реализовать 11-метровый удар.
В серии пенальти сильнее оказались подопечные Хуана Карседо (7:6).
Ранее Карседо объяснил замену вратаря в серии пенальти с «Зенитом» в Кубке России.