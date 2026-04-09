В России призвали увеличить размер штрафа за езду на электросамокате вдвоём

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв предложил увеличить размер штрафа за езду на электросамокате вдвоём. Копия обращения на имя председателя правительства России Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
Как подчеркнул эксперт, одним из наиболее часто встречающихся нарушений правил пользования электросамокатами является управление (нахождение) на СИМ двух человек.
«Практика показывает, что при падении двух человек травмы, полученные ими, оказываются серьёзнее травм, полученных одним упавшим. Потерять равновесие при таком движении нетрудно — вес и нагрузка на СИМ распределяются неправильно, управление затрудняется, поэтому любой поворот и кочка становятся причиной ДТП», — отметил Соловьёв.
Кроме того, по его словам, увеличивается вес электросамоката, что при столкновении с препятствием или человеком также оборачивается трагедией.
«В настоящее время ст. 12.29. КоАП России (“Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения”) устанавливает, что передвижение на электросамокате вдвоём может повлечь наложение административного штрафа в размере 800 рублей», — пояснил специалист.
При этом сервисы аренды самокатов самостоятельно определяют размер штрафных санкций и списывают средства с прикреплённых к аккаунтам пользователей банковских карт, добавил юрист.
Кроме того, сервисы аренды могут временно или постоянно заблокировать аккаунт нарушителя, объяснил он.
Представляется, что в подобной ситуации размер штрафа, закреплённый в КоАП России, не соответствует степени опасности нарушения ПДД, допускаемого управляющим электросамокатом лицом, считает Соловьёв.
При этом, по его мнению, фактическая передача государством права штрафовать граждан коммерческим организациям — агрегаторам — существенно снижает профилактическое значение административного запрета, ослабляет государственный контроль в данной сфере и перенаправляет значительные средства граждан коммерческим организациям.
«С учётом изложенного прошу вашего поручения, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть вопросы о возможности конкретизации видов нарушения ПДД водителями СИМ, а также повышения размера штрафов за такие нарушения до 8 тыс. рублей», — говорится в тексте обращения.
