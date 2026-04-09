Зачем нападающие, если есть два вратаря: «Спартак» победил «Зенит» и сыграет с ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России

«Спартак» выбил «Зенит» из Кубка России, хотя в пятый раз подряд не сумел забить с игры на «Газпром Арене». Решающими стали спасение Александра Максименко в концовке встречи и два сейва Ильи Помазуна в серии пенальти. Теперь за выход в суперфинал команда Хуана Карседо сыграет дома с ЦСКА, взявшим верх над «Крыльями Советов» благодаря хет-трику Лусиано Гонду и красивому голу Ивана Облякова. В свою очередь, «Динамо» и «Краснодар» разошлись миром в первом матче финала Пути РПЛ. При этом гости доигрывали вдесятером после удаления Александра Черникова, а Иван Абросимов отменил гол Константина Тюкавина из-за офсайда.
Невезение «Динамо».
С учётом всех проблем, с которыми столкнулось московское «Динамо» в нынешнем сезоне, выход в финал Пути РПЛ Кубка России можно назвать прыжком выше головы. Тем более в плей-офф бело-голубые получили сильных соперников, но одолели «Зенит» и «Спартак». А красно-белых и вовсе разгромили в родных стенах со счётом 5:2.
Однако далее их ждало противостояние с крайне неудобным соперником — «Краснодаром». В последний раз они обыгрывали южан ещё в августе 2023-го в рамках группового этапа Кубка России. С тех пор потерпели семь поражений подряд, в том числе в фактически «золотом» матче в чемпионате в мае 2024-го. Надежда оставалась на то, что Мурад Мусаев в преддверии ключевого матча с «Зенитом» в РПЛ проведёт ротацию. В итоге тот оставил в запасе Джона Кордобу и Диего Косту.
Даже без них гости в первом тайме владели инициативой и плели комбинации на чужой половине. Однако опасные моменты возникали нечасто. Запомнился лишь эпизод, когда Андрей Лунёв ошибся на выходе после подачи углового, а Витор Тормена пробил выше ворот.
Хозяева пытались организовывать быстрые контратаки, но без особого успеха. Однако незадолго до перерыва чуть не вынудили соперников остаться в меньшинстве. Хуан Хосе Касерес вырезал изумительную подачу из глубины на Бителло. Проигравший ему борьбу Валентин Пальцев вынужден был фолить. Судья Иван Абросимов без раздумий показал красную карточку. Однако помощники на VAR не согласились с решением коллеги и пригласили того к монитору. Арбитр изменил свой вердикт и ограничился горчичником.
После перерыва Мусаев провёл тройную замену и в том числе бросил в бой Кордобу. Колумбиец сразу начал собирать на себе фолы и напрягать защитников. У москвичей же появился Антон Миранчук.
Но именно хозяева во втором тайме смотрелись интереснее. У подопечных Ролана Гусева регулярно проходили быстрые атаки. Особенно хорош справа был Нгамалё. Здорово цеплялся за мяч на чужой половине Константин Тюкавин. А Миранчук раздавал умные пасы. «Динамо» вполне могло вырвать победу. Чего стоит эпизод, когда камерунец, воспользовавшись подачей со стандарта, головой отправил мяч в штангу. Чуть позже Дмитрий Скопинцев не попал в ближний угол из убойной позиции.
Развязка наступила в концовке. Сначала прямую красную карточку за удар по лицу Касересу в чужой штрафной получил Александр Черников. Абросимов не заметил фола, но, посмотрев нарушение, удалил хавбека. В компенсированное время бело-голубые устроили штурм и, казалось, добились своего. Тюкавин воспользовался скидкой Нгамалё и из убойной позиции отправил мяч в сетку. Радость была недолгой. Судьи на VAR постановили, что форвард залез в небольшой офсайд. Теперь всё решится в ответной встрече.
Победа «Спартака» в серии пенальти.
А вот у «Зенита» и «Спартака» не было права на ошибку. Одна встреча в Северной столице определяла, кто сыграет в финале Пути регионов. Любопытно, что в последний раз пути соперников пересекались на «Газпром Арене» совсем недавно — в середине марта. То противостояние больше запомнилось судейским скандалом. Петербуржцы взяли верх благодаря двум голам с пенальти. А Александр Соболев не получил вторую жёлтую карточку за удар локтем в лицо Наилю Умярову.
Подопечные Хуана Карседо горели желанием взять реванш и выбить принципиального соперника из Кубка страны. А спортивный директор столичного клуба Франсис Кахигао выразил надежду, что в этой игре арбитры будут «уважать “Спартак”.
По итогам первого тайма москвичи едва ли могли предъявить претензии Артёму Чистякову. Они начали матч активно и подавили соперников высоким прессингом. Те с трудом выходили из-под давления и зачастую вынуждены были перекатывать мяч на своей половине. Красно-белые же едва не открыли счёт, когда Даниил Денисов после скидки Пабло Солари немного не попал в дальний угол.
Петербуржцы, если и угрожали владениям Александра Максименко, то только благодаря стандартам. Самый опасный момент в их составе как раз после розыгрыша углового упустил Вендел. Бразилец возле лицевой легко раскачал Солари и пробил под перекладину. Партнёров выручил вратарь.
Далее игра распалась на эпизоды. Зато хватало стычек. Казалось, забить до перерыва никому не удастся. Однако в самом конце тайма Луис Энрике задел локтем по лицу Эсекьеля Барко в борьбе в собственной штрафной. Чистяков не зафиксировал фол, но, посовещавшись с коллегами, отправился к монитору. А затем указал на точку. Пострадавший взялся исполнить 11-метровый, но сделал это безобразно. Он паненкой пробил прямо по центру. И настолько слабо, что дёрнувшийся в сторону Евгений Латышонок успел переложиться и поймал мяч.
Вторая половина тоже получилась не самой яркой. Ощущалось, что обе команды опасались рисковать. Чаще мячом владели гости, но без продвижения вперёд. Запомнился только выпад Маркиньоса в концовке, когда бразилец убежал почти один на один с Латышонком и пробил в него.
Семак бросил в бой Соболева и Максима Глушенкова, однако и это не помогло. Зато момент в концовке упустил молодой Даниил Кондаков. Получив пас в штрафной, он бил низом в дальний угол, и Максименко в прыжке выручил одноклубников. А после выноса Латышонка на оперативном пространстве оказался Андрей Мостовой, но отправил мяч в небеса.
Не обошлось и без спорного судейского решения. Даниил Денисов, уже имевший жёлтую карточку, на фланге ударил локтем по лицу Мостового. Чистяков зафиксировал фол, но второй горчичник не показал. А Денисова тут же заменили от греха подальше.
В итоге судьба противостояния решилась в серии пенальти. Причём Карседо сделал смелый шаг, выпустив в компенсированное время вместо Максименко Илью Помазуна. Замена смотрелась спорно, ведь основной вратарь здорово провёл игру. С другой стороны, на 11-метровых он не силён.
Рокировка полностью себя оправдала. Именно Помазун совершил первый сейв в «лотерее», когда парировал крайне неудачный удар Мостового. Однако Латышонок не позволил отличиться Манфреду Угальде в четвёртой попытке. Далее команды били до промаха. У хозяев идеально справились с задачей Дуглас дос Сантос и Нуралы Алип. У гостей же не дрогнули нервы у Кристофера Мартинса и молодого Игоря Дмитриева.
Увы, судьбоносную ошибку допустил 18-летний Кондаков. Он отправил мяч в левый от себя угол на удобной высоте для вратаря, и тот справился с угрозой. Шанс поставить точку представился Кристоферу Ву, и защитник идеально выстрелил в девятку.
Разгром от ЦСКА в Самаре.
Вторым финалистом в Пути регионов ожидаемо стал ЦСКА, который на выезде разгромил «Крылья Советов». Самарцы на предыдущей стадии оказались сильнее «Локомотива» в серии пенальти, но не справились с другим столичным грандом. А главным героем стал Лусиано Гонду. Весной его много критиковали, поскольку аргентинец в пяти первых встречах в составе армейцев не забил ни разу. Плюс подвёл команду в дерби с «Динамо», получив прямую красную карточку. Но в апреле новичка, наконец, прорвало. Сначала он огорчил «Акрон», а спустя всего три дня оформил хет-трик на этом же стадионе.
Ещё до перерыва легионер отличился дважды. На четвёртой минуте он легко обыграл вратаря, воспользовавшись прострелом с фланга. А затем подправил мяч в сетку после подачи углового. Потому, когда гости во втором тайме заработали пенальти, именно ему доверили подойти к точке. Нападающий пробил не лучшим образом, и Никита Кокарев отразил мяч ногами. Но Гонду первым оказался на добивании и оформил дебютный хет-трик в России. Особенно этому порадовался Фабио Челестини.
«Самое важное, что Лусиано разблокировался. Нападающий — особенный игрок. У него есть свои моменты, он живёт своими фазами. До этого он не забивал, и для его психологического состояния, да и для команды, очень важно иметь такого нападающего, как Лусиано, который забивает голы», — цитирует специалиста «Матч ТВ».
К чести хозяев, они рук не отпустили и дважды огорчили Владислава Торопа. Но и красно-синие забили столько же. Особенно эффектным получился гол Ивана Облякова. После ввода мяча из аута он в касание левой ногой забросил его в сетку с линии штрафной. Главное, ЦСКА в четвёртый раз пробился в финал одного из путей Кубка страны после его реформирования и сделал шаг к защите завоёванного год назад трофея.