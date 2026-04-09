Росавиация ввела ограничения в аэропортах Краснодара, Волгограда и Геленджика

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропортах Краснодара, Волгограда и Геленджика.
Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Согласно действующим извещениям NOTAM, аэропорт Краснодара временно принимает и отправляет регулярные рейсы только в период с 09:00 до 23:00 мск. Аналогичный режим установлен в Геленджике, где обслуживание самолётов разрешено с 08:30 до 20:00 мск.
В пресс-службе уточнили, что в аэропорту Волгограда также действуют временные ограничения на приём и выпуск воздушных самолётов.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — подчёркивается в сообщении.
Ранее временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы были официально отменены.